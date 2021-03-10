كيف يؤثر الشاي على ضغط الدم

اكتشف فريق علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك دور مركبات الشاي الأخضر والأسود على الأوعية الدموية وبالتالي تأثيرها على ضغط الدم.

حيث توصل الفريق الى دور الشاي في تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي لإسترخائها، وبالتالي يؤدي لخفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين في كوبنهاغن، مركبين من نوع الكاتشين من مركبات الفلافونويد – يبيكاتشين جالاتي ويبيغالوكاتشين – 3-جالاتي، الموجودين في الشاي يعملان على تنشيط نوع من بروتين القناة الأيونية يسمى KCNQ5 ، والذي يسمح لأيونات البوتاسيوم بالتفاعل مع ما ينتشر خارج أوعية جدران خلايا الدم، مما يقلل من استثارة الخلايا.

تم العثور على هذه المركبات في نبات كاميليا سينينسيس، التي من أوراقها ينتج منها الشاي الأسود والأخضر، وتختلف فقط في درجة التخمير.

ونظرا لوجود KCNQ5 في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية، فإن تنشيطه عن طريق مضادات الاكسدة بالشاي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

ويشرح هذا الاكتشاف دور الشاي في خفض ضغط الدم، وفقا للباحثين، وقد يؤدي إلى تطوير عقاقير جديدة لخفض ضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك