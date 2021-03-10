استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف استمر حوالي 7 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 01:52

استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف استمر حوالي 7 سنوات

منذ 55 mins 10 March، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

حطت طائرة تابعة لشركة “الخطوط الجوية الإفريقية” الليبية في مطار مصراتة قادمة من بنغازي، في استئناف للرحلات الجوية بين المدينتين، بعد تعليقها منذ أبريل 2014.

وقالت “الخطوط الجوية الإفريقية” في منشور عبر “فيسبوك”: “بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا بنغازي، لتستأنف الرحلات مجددا لملمة شمل أبناء الوطن الواحد بأربع رحلات أسبوعيا”.

وأضافت أنه “كان في استقبال الرحلة أهالي مصراتة بكثير من الفرح والبهجة، حيث كانت آخر رحلة بين المطارين يوم 20/04/2014″.

وتابعت” الخطوط الإفريقية تتمنى للوطن الأمن والوئام”.

المصدر: وكالات

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