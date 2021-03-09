إيطاليا: سندخل بالموجة الثالثة لكورونا نهاية الشهر الجاري

قال وزير الخارجية الإيطال لويجي دي مايو إن بلاده ستدخل في الموجة الثالثة لكورونا، مشيرا أنه بحسب المعطيات العلمية المتوفرة لديه، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس/آذار الجاري.

وأضاف دي مايو أن “هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة، ولم تكن السلالات متوقعة، ولا سيما تلك الإنجليزية، التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب”.

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، ذكر دي مايو أن “وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا أوضح أن الحملة سيطرأ عليها تسارعا كبيرا وأنه بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم”، وتابع أن “حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية، فقد ثبت أن بعض الإجراءات معقدة للغاية وينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية”.

المصدر: روسيا اليوم