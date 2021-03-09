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March 9 2021 - 12:56

تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين

منذ 1 ساعة 9 March، 2021
تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين
تركيا - عربي وإقليمي

أفاد قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد الثلاثاء، بأن تركيا مددت حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين آخرين اعتبارا من 17 أذار/مارس الجاري. وتم فرض الحظر في العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة، حتى منتصف العام الحالي.

وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر، وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا على الأعمال التجارية.

المصدر: روسيا اليوم

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