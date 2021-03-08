مراسل المنار: شهداء وجرحى في صفوف زوار الكاظمية بالقرب من جسر الائمة ببغداد اثر هجوم ارهابي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2021 - 21:52

مراسل المنار: شهداء وجرحى في صفوف زوار الكاظمية بالقرب من جسر الائمة ببغداد اثر هجوم ارهابي

منذ 16 mins 8 March، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة