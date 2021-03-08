الشيخ ياسين: ما نراه في الشارع اليوم هو بسبب بعض القوى السياسية التي حوّلت البلد من مزارع لتبادل المنافع الى شوارع لتبادل الرسائل

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي ان ما نراه في الشارع اليوم هو بسبب بعض القوى السياسية التي حوّلت البلد من مزارع لتبادل المنافع الى شوارع لتبادل الرسائل، مشددا على ان لبنان اليوم على مدخل نفق مظلم بسبب تلك القوى التي تصر على منافع شخصية حتى لو كان على حساب وجود الوطن وحياة المواطنين.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين: إن كلمة مسؤول تعني الاحساس بأوجاع الناس وخدمتهم، فعلى من تنطبق هذه التسمية في القوى الحاكمة بعد أن اصبح المواطن يبحث عن لقمة عيشه في النفايات ويتسول دواءه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟، مطالبا بتشكيل حكومة تضع حدا لهذا الوضع المتردي او فليرحل كل اولئك الحاكمين.

وتوجه الشيخ ياسين بالتهنئة للمعلمين بعيدهم مبديا اسفه كيف حولهم حكام البلد الى متسولين على ابواب المصارف لقبض رواتبهم التي لم تعد تغني عن جوع، مشددا على ضرورة وضع حد ولو بالقوة للتلاعب بالعملة الوطنية داعيا الاعلام للقيام بدوره ومحاسبة وسائل الاعلام التي تدخل في اسواق السياسة لخدمة المصارف.

المصدر: موقع المنار