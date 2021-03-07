البخيتي للمنار: هناك تواصل غير مباشر مع أمريكا عبر العمانيين وقد أبلغنا بأننا سنستمر في ضرب السعودية ما لم يتوقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 23:14
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البخيتي للمنار: هناك تواصل غير مباشر مع أمريكا عبر العمانيين وقد أبلغنا بأننا سنستمر في ضرب السعودية ما لم يتوقف العدوان
منذ 51 mins
7 March، 2021
عاجل
اليمن
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عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي للمنار: يريدون من اليمن وقفاً أحادياً للعمليات ويعطون أنفسهم حقاً حصرياً في تحقيق التقدم الميداني لاسيما في مأرب
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