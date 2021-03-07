عشرات الشهداء والجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الإرهابيين في سلمية بريف حماة الشرقي

استشهد عدد من المواطنين السوريين وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية رسم الأحمر وقرية حداجة بريف سلمية الشرقي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين بسيارتين تقلان عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراض في قرية رسم الأحمر بالريف الشرقي لمحافظة حماة تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة نحو 20 آخرين.

واستشهد في السابع والعشرين من الشهر الماضي 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الارهابيين بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر.

وفي وقت سابق، ذكر المصدر أن لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في قرية حداجة بمحيط منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشرقي ما أسفر عن إصابة مدني بجروح تم نقله على أثرها إلى مشفى حمص الوطنى لتلقي العلاج.

وعمدت التنظيمات الارهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها واخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

المصدر: سانا