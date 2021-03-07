وديع الخازن اتصل بدياب طالبا منه الاستمرار في تصريف الاعمال

اتصل الوزير السابق وديع الخازن برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مشددا على ما ورد في كلمته التي وجهها إلى اللبنانيين اليوم، طالبا منه “الإستمرار في تصريف الأعمال وعدم االإعتكاف، والضغط على الأفرقاء المعنيين لتشكيل حكومة إنقاذ ومهمة”.

و”كان الرأي متفقا على أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الإجتهادات والمحاصصة والتشاطر، خصوصا وأن كل العوامل الداخلية والخارجية تتجمع في الأفق لتشكل ضغطا هائلا على أنفاس البلاد”.

وأكد لدياب أنه “أصبح من الضروري إعلان حال طوارىء وطنية بعدما وصلنا إلى هذه الحال المأسوية التي تنذر بشر مستطير وفوضى عارمة قد تحرق الأخضر واليابس”، مؤكدا أنه “حان الوقت لإنقاذ الوطن من غفلته وتخبطه في المجهول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام