زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الصيادين غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 09:16

زوارق الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الصيادين غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 11 mins 7 March، 2021
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