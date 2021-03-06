لقاء الاحزاب والقوى الوطنية: طرابلس قلعة النضال العربي ورافداً قوياً لكل حركات التحرر العربي الداعم لفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 13:52

لقاء الاحزاب والقوى الوطنية: طرابلس قلعة النضال العربي ورافداً قوياً لكل حركات التحرر العربي الداعم لفلسطين

منذ 1 ساعة 6 March، 2021
لقاء الاحزاب والشخصيات الوطنية في طرابلس
لبنان

افاد مراسل المنار في الشمال ان لقاء التهنئة للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في طرابلس بفتح مكتب لحركة الناصريين العرب تحول الى اجتماع عمل أكدت خلاله الأحزاب الوطنية على الدور الوطني والعروبي لطرابلس ، حيث كانت المدينة تاريخياً قلعة النضال العربي ، ورافداً قوياً لكل حركات التحرر العربي ، لم تبخل يوماً في عطاءاتها فكانت الخزان البشري الداعم لفلسطين ..

واوضح المجتمعون ان طرابلس هي مدينة العيش المشترك وستبقى الفيحاء مدينة الانفتاح والأمن والامان لكل محيطها مهما تكالب عليها أعداؤها ، نهجها ناصري وعروبي مقاوم ضد العدو الصهيوني ، وطريقها النضالي نحو فلسطين ، ستبقى طرابلس عرين العروبة وقلعة النضال المقاوم ، بلد العلم والعلماء وستتخطى صعابها بفضل وعي ابناؤها الشرفاء.

وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود كافة ابناء المدينة في هذه الظروف الصعبة وخاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي وضرورة تفعيل العمل المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا ، والوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه المدينة ….

المصدر: موقع المنار

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