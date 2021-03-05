الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و1826 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 9 وفيات و1826 اصابة جديدة بوباء كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي في الضفة الغربية: قلقيلية 75، الخليل 377، نابلس 306، ضواحي القدس 82، بيت لحم 165، طوباس 48، طولكرم 111، أريحا والأغوار 38، رام الله والبيرة 357، جنين 69، سلفيت 52، قطاع غزة 146”.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي: قلقيلية 1، الخليل 4، بيت لحم 3، طوباس 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 5، جنين1، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم