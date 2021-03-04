الصحة الفلسطينية: تسجيل 18 وفاة و2300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 18 وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة انه تم تسجيل 12 وفاة في الضفة و5 بالقدس وحالة وفاة واحدة في غزة.

ولفتت الوزارة الى ان “الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: قلقيلية 85، الخليل 367، نابلس 293، بيت لحم 172، ضواحي القدس 100، سلفيت 79، طولكرم 100، ورام الله والبيرة سجلت 378، جنين 76، أريحا والأغوار 44، طوباس 27، قطاع غزة 156، وفي مدينة القدس 4”.

المصدر: فلسطين اليوم