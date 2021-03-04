مجلس وجهاء وشيوخ القبائل السورية: الوقوف مع الجيش العربي السوري لطرد الاحتـلالين الأمـريكي والتـركي (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 13:46

مجلس وجهاء وشيوخ القبائل السورية: الوقوف مع الجيش العربي السوري لطرد الاحتـلالين الأمـريكي والتـركي (وكالة سانا)

منذ 38 mins 4 March، 2021
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