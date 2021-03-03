“أنصار الله” تعليقاً على العقوبات الأميركية: تأتي في إطار التناقض الأمريكي فيما تدعيه من رغبة للسلام في اليمن

علّق المكتب السياسي لحركة “أنصارالله” الأربعاء، على العقوبات الأمريكية الجديدة بحق مسؤولين في الحركة، إذ أعرب البيان الصادر عن الحركة “ادانته واستنكاره لهذه العقوبات، التي تأتي في إطار التناقض الأمريكي فيما تدعيه من رغبة للسلام في اليمن”. وقال المكتب في بيان له “لا جديد تأتي به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة في السلام وهي ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار”، مضيفاً أنه “لا قيمة فعلية للعقوبات، وإننا ندينها ونرفضها، وأمريكا تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وبغيرها”.

ولفت بيان “أنصار الله” إلى أن “مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني”.

جبهة مأرب وكرًا من أوكار القاعدة

كما أوضح البيان أن “مأرب هي إحدى جبهات العدو التي شنّ منها عدواناً صريحاً ومعلناً على عدد من مديريات مأرب والتي بقيت مشتعلة طيلة أيام العدوان كجبهة صرواح وغيرها”، مضيفاً أن “جبهة مارب كانت منطلقاً للعدو للاعتداء على بقية المحافظات المجاورة كالجوف وصنعاء والبيضاء”، متابعاً أن “العدو جعل من جبهة مأرب وكرًا من أوكار القاعدة وداعش الذين يقاتلون تحت مظلة التحالف المدعوم أمريكياً”.

المصدر: المسيرة