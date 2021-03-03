عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 3 آذار 2021

العناوين

الأخبار :

– تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة

‫- قصص الحاكم بين لبنان وسويسرا

– اتّهامات لـ«الأمان» بالنصب والاحتيال والتهديد والاعتداء على الزبائن: حلم 6 آلاف مودع بالذهب… يتبخّر

– إحراج فرنسا مع السعودية: أفق مبادرة ماكرون مسدود

– واشنطن تراسل صنعاء عبر وسطاء: أوقفوا هجوم مأرب

– سيناريوات ما بعد باشينيان: أرمينيا أقرب إلى روسيا

البناء

– الدولار إلى 10 آلاف ليرة… والناس إلى الشارع… والطريق مسدود أمام الحكومة

– هل لعبت السياسة لرفع الدولار واستغلاله للعب بالشارع… أم هي نقطة الغليان؟

– وحدة الشوارع تحت شعار الضغط لتسريع الحكومة فرصة أمام الحراك فهل يلتقطها؟

الديار :

– غليان شعبي والشارع اللبناني ينتفض بعد بلوغ سعر صرف الدولار 10 ‏آلاف ليرة

– الحريري وعون يتقاذفان كرة تعطيل تشكيل الحكومة وجمود تام على ‏خط بعبدا بيت الوسط

– مساعي التهدئة تنجح بين بكركي وحزب الله… وشينكر يدعو لاعتبار ‏لبنان “أولوية”‏

اللواء :

-الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة‎!‎

الجمهورية :

– البلد على نار والحكومة في الثلاجة.. ‏وجنون الدولار يجدّد ثورة 17 تشرين

النهار :

– الدولار الحارق… الانتفاضة تنتفض

الأنباء :

– لبنان يبلغ الانفجار الاجتماعي… و”بروفا” في الشارع مؤشرات سلبية وعصابات تتحكم بسوق الدولار…

– القدرة الشرائية تراجعت 650% والنتائج كارثية

الاسرار

البناء‎

– أكدت مصادر أمنية أن محاولات بعض مجموعات الناشطين لتوحيد الشعارات المطلبيّة تحت العنوان المعيشيّ قد فشلت في ظل إصرار مجموعات حزبيّة على رفع شعاراتها ضد جماعات مقابلة ما أدى لتراجع المشاركين وحصر التحرّكات في مناطق من دون أخرى.

– استبعدت مصادر خليجية إنزال عقوبات أميركيّة بولي العهد السعودي على خلفية قضية الصحافي جمال الخاشقجي مرجّحة أن تسعى واشنطن لمساومة ولي العهد على التنحي مقابل عدم تجميد أمواله وملاحقته بتهم إجرامية متوقعة مطالبته بداية بالإفراج عن أعضاء الأسرة المالكة المحتجزين.

النهار

– سأل وزير سابق عما اذا كانت التحركات المفاجئة امس انطلقت عفوية ام بايعاز للضغط السياسي سواء للدفع ‏باتجاه تسريع تأليف الحكومة او للرد على بكركي و”تضييع البوصلة”، وقد استجاب لها كثر من دون ادراك ‏لابعادها‎.‎

– يقول أحد القضاة المتقاعدين، أن المعلومات حول انفجار مرفأ بيروت يمكن ان تكون متوافرة بالاطنان، لكن ‏الخوف من بلوغ اماكن حساسة والقلق من أي اهتزاز أمني مفتعل، يفرملان التحقيق.

– يعود الكلام عن عقوبات اميركية تشمل شخصيات لبنانية متهمة بالتعامل مع “حزب الله” وتمويل نشاطات ‏ارهابية من دون تأكيد الامر او نفيه من اي مصدر رسمي أميركي‎.‎

اللواء‎

– استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، ‏تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار‎..

– اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي‎!

– لوحظ أنه مع الصعود الهستيري للدولار، تتراجع العملات الصعبة الأخرى‎!‎

الأنباء

– لوحظ أن بعض أوائل المشاركين في الاحتجاجات التي بدأت أمس هم من الذين ينتمون إلى حزب فاعل أو من ‏مناصريه‎.‎

– كان لافتا التعاطي المحايد من قبل كل القوى الأمنية مع تحركات الشارع ولم يتم تسجيل أي اشكالات في كل المناطق‎.‎

الجمهورية

– يتردد في أوساط رقابية أن معنيين بمؤسسة حيوية تسببت بنصف الدين العام يجهدون لوقف نشر تقرير حول ‏فساد ورشوة يتعلقان بمعامل عائمة‎!‎

– فسّرت الجهة القيّمة على محطة تلفزيونية نقلها لكلمة مرجع ديني بأنه يندرج في إطار تجنّب الإنزلاق الى ‏اصطفاف طائفي يشجع على خطاب التقسيم والفيدرالية‎.‎

– جرى نقاش حاد وخلاف حول قرار مصرفي بين هيئات مالية ومصرفية يتعلق بآلية تمديد المهل لتنفيذه

المصدر: صحف