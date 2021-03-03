مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 00:30

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 57 mins 2 March، 2021
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