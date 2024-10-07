مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في بلدة تل جنوب مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 06:32

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في بلدة تل جنوب مدينة نابلس

منذ 47 mins 7 October، 2024
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