بسب ارتفاع حالات الانتحار.. اليابان تعين وزيراً لـ”الوحدة”

تسببت جائحة كورونا برفع نسبة حالات الانتحار في اليابان، على الرغم من نجاح البلاد بمواجهة الجائحة.

وأملاً في تقليل حالات الانتحار، لجأت الحكومة اليابانية لتعيين عضو في مجلس النواب تيتسوشي ساكاموتو، الذي كان يخدم الآن بالفعل وزيراً مسؤولاً عن رفع معدلات المواليد المنخفضة وتنشيط الاقتصادات الإقليمية في اليابان، الشهر الجاري، في المنصب الإضافي.

ودعت الحكومة لعقد اجتماع وطني طارئ لمناقشة القضية ومشاركة شهادات الأفراد الذين يعانون من الوحدة، بحسب ما نقل موقع Big Think.

وأظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع حالات الانتحار في اليابان إلى 2153 حالة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وهو أعلى عدد شهري منذ أكثر من خمس سنوات، مع زيادة أكبر بين النساء.

وشكل الرجال 70% من حالات الانتحار البالغة 20169 حالة في اليابان، العام الماضي.

المصدر: الميادين