العميد سريع: ننوهُ مجددا لكل سكان تلك المناطق الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2021 - 11:16

العميد سريع: ننوهُ مجددا لكل سكان تلك المناطق الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية

منذ 51 mins 28 February، 2021
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