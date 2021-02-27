هيئة التعليم في حزب الله: دعم المطالب المشروعة للاساتذة ممر إلزامي لتطور الجامعة وإصلاحها

نوهت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية لـ “حزب الله” في بيان، ومع انتهاء عملية إنتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، ب “الأجواء التنافسية الراقية التي سادت العملية، والتي عبرت عن وعي الأساتذة لخطورة الاستحقاقات الداهمة، مثلما عبرت عن تضامنهم الكامل لمصلحة الأستاذ والجامعة في آن”.

ودعت الجميع إلى “احترام خيار الأساتذة في تسمية ممثليهم النقابيين”، معتبرة أن “دعم الأطراف السياسية للهيئة الجديدة يجب أن يترجم ببرنامج عمل يحظى بإجماع الجميع، ويتطلب تضامنهم بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم لإنجازه”. كذلك دعت إلى “حشد الطاقات لمواجهة أي محاولة تستهدف النيل من حقوق الأساتذة ومكتسباتهم التي انتزعوها بنضالات من سبقهم من زملائهم بالعمل النقابي”، معتبرة أن “الجامعة اللبنانية مجتمعة قد فازت”.

وهنأت “الأعضاء الجدد، مجددة وقوفها إلى جانب رابطة الأساتذة المتفرغين ودعم المطالب المشروعة للأستاذ الجامعي، “كممر إلزامي لعملية التطور والإصلاح لمسار الجامعة اللبنانية ككل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام