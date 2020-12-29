“تجمع العلماء”: للحذر من خطر العدو الصهيوني والخلايا النائمة لداعش

هنأ “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء “اللبنانيين بالأعياد المجيدة”.

وطالب التجمع “القوى الأمنية بفصائلها كافة بأن تكون في هذه الفترة الحرجة والمصيرية على أهبة الاستعداد وأقصى درجات الحيطة والحذر بعد المعلومات المؤكدة من أكثر من جهة عن توجه لتحريك الخلايا النائمة لداعش وتربص العدو الصهيوني الشر بقادة المقاومة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميريكية ودول التطبيع الخياني”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “الفصائل الفلسطينية على المناورات التي أجريت اليوم في قطاع غزة، واستنكر اغلاق الأونروا”، وأكد على “رفض مؤامرة التوطين”.

وفي سياق آخر، حيا التجمع “الشعب السوري على تصديه لدورية للاحتلال الأميركي قرب بلدة القحطانية في ريف القامشلي الشرقي بريف الحسكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام