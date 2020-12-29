صحيفة معاريف الإسرائيلية: على خلفية الازمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تعانيها “إسرائيل”، أظهر استطلاع رأي أن واحدا من بين كل خمسة “إسرائيليين” لا يستبعد مغادرة “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 14:02

صحيفة معاريف الإسرائيلية: على خلفية الازمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تعانيها “إسرائيل”، أظهر استطلاع رأي أن واحدا من بين كل خمسة “إسرائيليين” لا يستبعد مغادرة “اسرائيل”

منذ 14 mins 29 December، 2020
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