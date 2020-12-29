الصحة اللبنانية: اصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت

أفادت وزارة الصحة في لبنان انه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست عشرة 16 إصابة بوباء كورونا.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3339 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام