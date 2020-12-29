الصحة اللبنانية: اصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 14:02

الصحة اللبنانية: اصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت

منذ 18 mins 29 December، 2020
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

أفادت وزارة الصحة في لبنان انه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست عشرة 16 إصابة بوباء كورونا.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3339 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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