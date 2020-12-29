روسيا وتركيا تؤكدان التزامهما بتطوير التعاون العسكري التقني رغم العقوبات الأميركية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “روسيا وتركيا أكدتا التزامهما بتطوير التعاون العسكري التقني على الرغم من العقوبات الأميركية غير القانونية”. وقال الوزير الروسي خلال لقائه بنظيره التركي مولود تشاووش اوغلو الثلاثاء، “أكدنا من جديد التزامنا المتبادل بتطوير التعاون العسكري التقني. نحن نقدر، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، ومبدأ زملائنا الأتراك في مواصلة التعاون في هذا المجال، على الرغم من الضغط غير المشروع المستمر من واشنطن، والتي تراعي علنًا مصالح الشركات المصنعة الأميركية باستخدام أساليب غير مشروعة”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن “المجتمع الدولي فشل في توحيد الصفوف أمام الوباء بسبب عدم رغبة الغرب بقيادة الولايات المتحدة في إقامة تعاون متكافئ مع اللاعبين الدوليين”. وقال الوزير الروسي “لسوء الحظ وجود مشاكل مشتركة مثل وباء “كوفيد-19″، لم يؤد بعد إلى حشد المجتمع الدولي من أجل مكافحته بشكل فعال”.

من جهة ثانية، قال لافروف، إن “روسيا تأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في الساحة الجغرافية السياسية العالمية”. وأفاد لافروف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن “روسيا في سياستها لا تنظر إلى أي أحد”، مضيفاً أن “سياسة موسكو الخارجية متعددة الاتجاهات ومستقلة، وأن روسيا مهتمة أيضا بالحفاظ على علاقات جيدة مع الشركاء الأجانب في جميع المناطق الجغرافية دون استثناء -على أساس مبادئ القانون الدولي والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح”.

كما أضاف لافروف أن “تركيز السياسة والاقتصاد العالميين يتحول من أوروبا الأطلسية إلى أوآسيا، حيث تتطور المراكز الصاعدة في العالم بسرعة”. وأشار الوزير الروسي إلى أن “هذه المراكز قد اكتسبت سيادة اقتصادية وتكنولوجية وعززتها، وهي تتبع سياسة خارجية مستقلة، وقد حققت على هذا الأساس إنجازات مثيرة للإعجاب في مختلف الميادين”.

وتابع قائلاً “وفي هذا السياق، فإن من الطبيعي أن تكون سياستنا المتمثلة في تعزيز التعاون المثمر المتبادل مع دول الشرق، بما في ذلك بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ذات طابع استراتيجي طويل الأجل، و مستقلة عن التقلبات في البيئة الدولية”.

المصدر: سبوتنيك