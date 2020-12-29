إصابة سوري برصاص ميليشيا (قسد) بريف القامشلي

أصيب مدني سوري بنيران مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي في سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أطلقت الرصاص على أهالي بلدة تل حميس الذين كانوا يحتجون على ممارساتها القمعية بحقهم وتحكمها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية لهم واختطافها شبه اليومي للشبان في مناطقهم ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي ردوا على مسلحي ميليشيا “قسد”بالمثل ما أسفر عن إصابة أربعة من مسلحي الميليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وطوقت البلدة.

المصدر: وكالات