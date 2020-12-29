مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن جايك سوليفان : الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول غير عادل ومقلق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 09:26

مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن جايك سوليفان : الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول غير عادل ومقلق

منذ 22 mins 29 December، 2020
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