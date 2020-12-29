عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 29 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار:

– الاموال “المهرّبة”: الدستور لا يسمح بالاسترداد؟

– سلامة يستحوذ على دولارات الأكثر فقراً

– رواتب الدبلوماسيين: هل يستمر «المركزي» بالدفع؟

– التأليف في اجازة: جنبلاط يوزّع اتهامات التعطيل

– محاضر السير: القضاة يأكلون الحصرم والبلديات تضرس!

– هدْم حوالى 70 منزلاً في خمس سنوات: «العقاب الجماعي» لعائلات الأسرى الفلسطينيين

البناء:

– اهتمام أميركيّ “إسرائيليّ” بكلام السيّد نصرالله: العقاب سيطال الجميع والصواريخ تضاعفت

– الملف الحكوميّ في عطلة حتى مطلع العام…

– بين أزمة الثقة وانتظار بايدن السفير السوريّ: لتنسيق حكوميّ لتسريع العودة في ظل الوضع الاقتصاديّ

الديار:

– “توبيخ” فرنسي قاس لسياسيي لبنان ولا “ضوء اخضر” من بايدن لباريس

– “كباش” حزب الله ــ السعودية “دون قفازات” : الحريري اكثر تشددا حكوميا ؟

– صوان لن يتنحى والتحقيق الفرنسي لا يتضمن صورا للاقمارالاصطناعية !

الجمهورية:

– المنطقة في غليان.. ولبنان مُربك.. والإقتصاديون مرعوبون.. والحكّام معطّلون!

– سيناريوهات خطيرة تملأ الفراغ

النهار:

– الصراع يتمدد لاسقاط التشكيلة .. والمبادرة الفرنسية؟

الأنباء:

– جنبلاط يسمّي الأمور بجرأة وتحذير أممي مُوازٍ..

– هل لدى صوان ما يخفيه في التحقيق مع عون؟

الاسرار

البناء

– توقفت الأوساط السياسية أمام كلام السيد حسن نصرالله عن أسباب داخلية لا خارجية وراء تعقيد تشكيل الحكومة وربط الأمر بأزمة الثقة بين الرئاستين ورأت فيه اطمئناناً من حزب الله لجهة تمثيله في الحكومة، رغم الكلام الأميركي ونفي للاتهامات للرئيس المكلف بالتزام فيتو أميركي على الحزب.

– تقول مصادر أمنية عراقية إن التحقيقات في تفاصيل البعد المحلي لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس قاربت من نهايتها وقد كشفت الكثير من المتورّطين والشبكات وقدّمت صورة واضحة عن كيفية تنفيذ عملية الاغتيال.

النهار

– عمد مدير مكتب وزير سابق الى الاتصال بعدد ممن اعتبرهم معنيين بخبر نشر في الاعلام مهددا اياهم بطريقة غير مباشرة.

– لوحظ أنّه للمرة الأولى تجنّب كبار السياسيين تمضية عطلة الأعياد في الخارج احتراماً لمشاعر الناس ولظروف سياسية وأمنية معقدة.

– أثار كلام مستشار رئاسي سابق بلبلة لدى تيار سياسي مسيحي، وخصوصاً إشارته إلى ملف حيوي في إحدى الوزارات قد يُحدث ضجة في الأيام المقبلة.

الجمهورية

– بدأت المنظمات الدولية بتخفيف المساعدات من كمّامات ومستلزمات طبية بسبب ما يدور عن ذهاب هذه المساعدات إلى جهات معينة.

– تدور خلافات داخل أحد الأحزاب بسبب إستحقاق قريب حيث تحصل تدخلات من حزب آخر.

– عُلم أن الهبة التي تسلمها فوج إطفاء بيروت من الحكومة الإيطالية وهي كناية عن 10 آليات إطفاء لا تزال متوقفة بانتظار معاملات الجمارك.

اللواء

– وضعت المصارف اللبنانية خطة استراتيجية للتعافي، بمعزل عن خطة الدولة، ليس أقلها بيع أصول، وإعادة النظر بالجسم الوظيفي.

– يُشجّع مرجع، لا حق له بالتدخل، في إعادة النظر ببعض إجراءات الحصانة، لدى المحاكم غير المدنية.

– توزّع جمعيات مرتبطة بجهات دولية أو مانحة مساعدات، بتنسيق مباشر مع جهات على الأرض، كجواز مرور.

الأنباء

– يتصرف مرجع سياسي بطريقة “جحا ما بيقدر إلا على خالتو”.

– زيارة خارجية لمرجع رسمي لن تطول حيث سيعود بعد الأعياد.

المصدر: صحف