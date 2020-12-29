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December 29 2020 - 00:14

الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 كانون الثاني/يناير

منذ 40 mins 28 December، 2020
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الكويت - عربي وإقليمي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما أفادت وكالة “كونا” الكويتية.

وذكرت أن مجلس الوزراء قرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 كانون الثاني/يناير 2021، كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 كانون الثاني/يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء.

وأوضحت أنه سوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن يوم الاثنين الماضي، عن إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارا من اليوم وحتى أول يناير المقبل.

المصدر: وكالات

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