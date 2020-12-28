خلية الازمة في القبيات: تسجيل 4 اصابات بكورونا وشفاء 4 حالات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2020 - 22:38

خلية الازمة في القبيات: تسجيل 4 اصابات بكورونا وشفاء 4 حالات

منذ 7 mins 28 December، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان عن تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة، اليوم الاثنين، وطلبت من كل من تخالط معهم بالإتصال بأحد الرقمين الساخنين : 70/703392 و 71/743192.

وتقوم الخلية بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة.

كما أعلنت عن شفاء 4 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم الطبيعية، وبذلك أصبح مجموع الحالات الإيجابية في القبيات: 32 حالة.

وشددت على كل من يعاني من عوارض مريبة التواصل مع أحد الخطين الساخنين وهما:70/703392 و 71/743192.

وذكرت الأهالي بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة