خلية الازمة في القبيات: تسجيل 4 اصابات بكورونا وشفاء 4 حالات

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان عن تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة، اليوم الاثنين، وطلبت من كل من تخالط معهم بالإتصال بأحد الرقمين الساخنين : 70/703392 و 71/743192.

وتقوم الخلية بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة.

كما أعلنت عن شفاء 4 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم الطبيعية، وبذلك أصبح مجموع الحالات الإيجابية في القبيات: 32 حالة.

وشددت على كل من يعاني من عوارض مريبة التواصل مع أحد الخطين الساخنين وهما:70/703392 و 71/743192.

وذكرت الأهالي بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام