وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 97 إصابة بكورونا لمقيمين مخالطين

أعلنت و حدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، “تسجيل 97 إصابة ب covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 14 حالة من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية الأثيوبية، توزعوا على الشكل التالي:

البرج الشمالي: 22

ديرقانون راس العين: 12

العباسية: 11

صور: 8

الحوش: 7

الشهابية: 5

معركة: 4

البص: 3

طيرفلسيه: 2

طيردبا: 2

ديرقانون النهر: 2

مجدل زون: 2

قانا: 2

معروب: 2

الرشيدية: 2

الحنية: 2

باتوليه: 1

المنصوري: 1

قدموس: 1

المعشوق: 1

المالكية: 1

طورا: 1

وادي جيلو: 1

زبقين: 1

المساكن: 1

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4863 مصابا توزعوا وفق التالي :

4618 حالة محلية من بينهم 706 حالات من التابعية الفلسطينية و80 من التابعية السورية.

245 حالة وافدة.

3260 حالة شفاء.

59 حالة وفاة.

1545 حالة نشطة.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام