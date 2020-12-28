1594 اصابة جديدة بـ #كورونا_في_لبنان و15 وفاة (وزارة الصحة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2020 - 19:22

1594 اصابة جديدة بـ #كورونا_في_لبنان و15 وفاة (وزارة الصحة)

منذ 22 mins 28 December، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة