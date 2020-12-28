الرئيس روحاني: ترخيص لقاح كورونا الإيراني يتم بعد التأكد من فاعليته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 19:20

الرئيس روحاني: ترخيص لقاح كورونا الإيراني يتم بعد التأكد من فاعليته

منذ 1 ساعة 28 December، 2020
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ايران - عربي وإقليمي

طمأن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الشعب الإيراني، قائلاً إنه “إذا ما قامت الحكومة بشراء لقاح من الخارج فستقوم بذلك بثقة كاملة. وأما بالنسبة للقاح كورونا الإيراني فسيتم اصدار ترخيص اللقاح بعد التأكد من فاعليته وبعد مروره بجميع مراحل الإختبار”.

وفي ختام إجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، مساء الإثنين، صرح روحاني، أن “الشعب الإيراني حقق نجاحات كبيرة في الأيام الأخيرة من عام 2020 في مقاومة الحرب الاقتصادية والعقوبات اللاإنسانية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، وكذلك في مكافحة فيروس كورونا بفضل تعزيز الانسجام والصمود والتزام البروتوكولات المحددة”.

المصدر: ارنا

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