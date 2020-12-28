الطقس في لبنان قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصا على الساحل وفوق الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ارتفاع اضافي في نسبة الرطوبة على الساحل وظهور ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية – غربية نهارا، وجنوبية – شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية