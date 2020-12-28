أرسلان: موقفنا من قضية النازحين معروف وجريمة بحنين ضد الإنسانية

قال د رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان عبر تويتر “موقفنا من قضية النازحين السوريين معروف للجميع، وخطة العودة التي أقرت في حكومة الرئيس دياب بعد جهود كبيرة قمنا بها عبر الوزيرين صالح الغريب ورمزي المشرفية بالتعاون مع القيادة السورية وبعض المنظمات الدولية خير دليل عليه”.

وتابع “إنما جريمة بحنين – المنية جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق، فنحن لسنا في حالة حرب أو فلتان أمني”.

واكد ارسلان “أيا كانت الأسباب فالنتيجة مرفوضة، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة فرض سلطتها ومحاسبة الفاعلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام