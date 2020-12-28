هيئة حماية المستهلك : إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريب نادزور”، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في روسيا، بينها 416 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الهيئة أنه “تم إجراء أكثر من 89.5 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا. ولا يزال 660009 شخصا تحت الإشراف الطبي”.

هذا وتم إجراء 416 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا وبدأت في روسيا حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول “سبوتنيك في” وطوره مركز “غامالي” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” طوره مركز “فيكتور” الحكومي

المصدر: وكالة سبوتنيك