النائب عاصم عراجي: لقاح “فايزر” إلى منتصف شباط وحُجز للبنان مليون ونصف المليون منه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 10:12

النائب عاصم عراجي: لقاح “فايزر” إلى منتصف شباط وحُجز للبنان مليون ونصف المليون منه

منذ 2 ساعة 28 December، 2020
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي
لبنان

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “لقاح شركة “فايزر” الذي سيوقع عقده وزير الصحة حمد حسن اليوم يصل إلى لبنان في منتصف شباط/فبراير المقبل وأن الدفعة الأولى منه ستكون ستين ألف لقاح وبعدها تصل البقية”، لافتًا إلى “قيام منظمة الصحة العالمية بإنشاء منصة لحجز أكثر من مليار لقاح على أن توزع على دول العالم الثالث”.

وأشار النائب عراجي في حديث صحافي إلى أن “لبنان حجز مليون ونصف المليون لقاح، أي ما يوازي عشرين بالمئة من عدد السكان”، موضحًا أن “وزارة الصحة دفعت مبلغ أربعة ملايين دولار لشركة فايزر وأربعة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي وعد بالمساعدة لأسباب محض صحية، فيما هو يرفض أن يقدم للحكومة دولاراً واحدًا من دون تنفيذ الإصلاحات”.

المصدر: صحيفة الانباء الالكترونية

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