وفد من المقاومة الإسلامية زار ببنين: لخدمة المستضعفين في المناطق الأكثر حرمانا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 18:56

وفد من المقاومة الإسلامية زار ببنين: لخدمة المستضعفين في المناطق الأكثر حرمانا

منذ 1 ساعة 27 December، 2020
وفد
لبنان

شدد وفد من “المقاومة الإسلامية” على “توجيهات قيادة المقاومة الحكيمة وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله بخدمة المستضعفين والمحرومين وخصوصا في محافظة عكار، المنطقة الأكثر حرمانا في لبنان”.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد الى بلدة ببنين العكارية لأداء واجب العزاء لعائلة الفقيد الشاب مؤمن خالد هزيم الذي قضى إثر وعكة صحية.
بدوره، شكر الشيخ مؤمن مروان الرفاعي باسمه وباسم عائلة الفقيد ووجهاء بلدة ببنين وأهاليها، للمقاومة “سعيها ووقوفها إلى جانبنا في محنتنا”، وأكد أن “عكار لن تكون جسرا لمشاريع الفتنة وستبقى عصية على التطبيع وستقف بكل حزم في صفوف المقاومة ضد العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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