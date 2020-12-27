إدارة كوارث عكار: تسجيل 66 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة شفاء

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، بتسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 24 إصابة في بلدة البيرة، كما سجل 25 حالة شفاء.

ولفت الى أن العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار أصبح منذ منتصف شهر آذار الماضي وحتى اليوم 4312 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة 850 حالة، وإجمالي حالات الحجر المنزلي: 982 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

أما حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة فبلغ 3389 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة المسجلة على 73 حالة.

وتوزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على القرى والبلدات التالية:

البيرة 24، دير دلوم 6، القبيات 5، بيت يونس 3، القنطرة 3، الجديدة 2، بزال 2، فنيدق 2، تلعباس الغربي 2، حلبا 2، ببنين 2، وإصابة واحدة في بلدات: تكريت، برقايل، عيدمون، رماح، الدوسة، الدورة، حيذوق،البرج، وادي خالد، مشتى حمود، برج العرب، رحبة، تلعباس الشرقي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام