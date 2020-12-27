خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 44 حالة ايجابية

أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، تسجيل 44 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: علما 3 حالات، ارده 6 حالات، مجدليا 2 حالتان، مزياره 8 حالات، زغرتا 15 حالة، قره باش 1 حالة واحدة، كفردلاقوس 2 حالتان، كفرفو 1 حالة واحدة، عرجس 1 حالة واحدة، سرعل 1 حالة، ايطو 1 حالة واحدة، كفرياشيت 2 حالتان، سبعل 1 حالة واحدة.

واذ تمنت الخلية لجميع المواطنين، أعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، ذكرت الخلية بضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الامنةه، وارتداء الكمامة، بخاصة أثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم.

كذلك، شددت على المؤسسات وأصحاب المحال التجارية “ضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى آخر، إضافة الى منع اي شكل من أشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام