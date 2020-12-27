الطقس في لبنان غدا الاثنين غائم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 21 درجة، على الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30كم/س .

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 21°درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام