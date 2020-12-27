شرطة نيويورك تحقق في الاحتيال بإمدادات اللقاح ضد COVID-19

بدأت شرطة ولاية نيويورك التحقق من المعلومات التي تفيد بأن شبكة المرافق الطبية Parcare، حصلت عن طريق الاحتيال على لقاحات ضد فيروس كورونا وعرضتها على الأفراد.

وتم نشر بيان رئيس إدارة الصحة المحلية على الموقع الإلكتروني لحاكم الولاية، وجاء فيه: “هذا انتهاك لخطة الدولة المخصصة لأن يكون أول من يتلقى اللقاح هم العاملون في مجال الرعاية الصحية، وطاقم رعاية المسنين”.

وأشار رئيس إدارة الصحة بالولاية إلى أن الوزارة ستتعاون مع شرطة الولاية في التحقيق.

وفي كاون الأول/ديسمبر، وافقت الهيئة التنظيمية على لقاح شركة Pfizer الأمريكية و BioNTech الألمانية للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، وبدأت التطعيمات الأسبوع الماضي. كما تمت الموافقة على استخدام لقاح “موديرنا”.

وارتفع عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي بنحو 106 آلاف حالة، وحالات الوفاة بـ1223 حالة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: وكالات