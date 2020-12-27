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December 27 2020 - 00:32

بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية لدول أخرى

منذ 45 mins 26 December، 2020
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجاناً وليس من أجل المنفعة السياسية.

وقال بوتين خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ “المهمة النبيلة بالغة الصعوبة التي تقومون بها وهي تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناغورني قره باغ. سأضيف أنه خلال 30 عاماً الماضية فقط أجرت وزارة الطوارئ أكثر من 500 عملية إنسانية في الخارج”.

وأضاف بوتين “العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة، ستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى أماكن الأكثر معاناة، وستوصل ما هو ضروري – الغذاء والدواء والملابس، ستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين. وستفعل ذلك مجاناً. وليس من أجل منفعة سياسية ما”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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