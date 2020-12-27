10 إصابات جديدة في كفرملكي صيدا

اعلنت بلدية كفرملكي في قضاء صيدا عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا المستجد، كاشفة أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ويتابعون الحجر المنزلي، وقد تم تحديد بعض مخالطيهم وابلاغهم مع المخالطين الآخرين إلزامية الحجر تحت طائلة المسؤولية، ومتابعة الإجراءات اللازمة معهم وفق تعليمات مصلحة الصحة في محافظة الجنوب.

وشددت البلدية على جميع المصابين ان مدة انتهاء الحجر المنزلي يتم تحديدها وفق اذن بموجب بيان يصدر على الصفحة الرسمية للبلدية على فايسبوك، وذلك بعد التأكد من ان المصاب قد انهى 14 يوما من الحجر المنزلي من تاريخ صدور نتيجة (pcr) ولم يعد لديه اية عوارض صحية و اجرى فحص pcr جديد في مختبر معتمد وجاءت نتيجته سلبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام