الداخلية الكويتية تعلن توقيف 3 “متطرفين” وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2020 - 14:48

الداخلية الكويتية تعلن توقيف 3 “متطرفين” وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم

منذ 42 mins 26 December، 2020
الكويت.. إحباط محاولة اختراق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني
الكويت - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السبت، “توقيف 3 أشخاص من حملة الفكر المتطرف، بينهم حدثين يبلغان من العمر أقل من 18 سنة؛ ووجدت بحوزتهم أسلحة غير مرخصة”.

وقالت إدارة الإعلام في الداخلية الكويتية، عبر “تويتر”، “تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث، أعمارهما 15 و16 سنة، وشخص آخر بالغ؛ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة؛ ويحملون الفكر المتطرف”. وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه “عند تفتيش منزل الحدثين، عُثر على أسلحة وذخائر، وشعارات، وأجهزة تصوير”. وأكدت الوزارة، أنها “تبذل جهودا حثيثة، للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين، ومواجهتهم بكل حزم”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

الطلاق في الكويت.. ظاهرة خطيرة أم أمر طبيعي؟

الداخلية الكويتية تحدد شروط استخدام الأسلحة النارية في البلاد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح، قرارا وزاريا بشأن ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار في البلاد. وتضمن القرار مجموعة من المواد، تشمل المادة الأولى تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من ...