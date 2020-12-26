الداخلية الكويتية تعلن توقيف 3 “متطرفين” وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السبت، “توقيف 3 أشخاص من حملة الفكر المتطرف، بينهم حدثين يبلغان من العمر أقل من 18 سنة؛ ووجدت بحوزتهم أسلحة غير مرخصة”.

وقالت إدارة الإعلام في الداخلية الكويتية، عبر “تويتر”، “تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث، أعمارهما 15 و16 سنة، وشخص آخر بالغ؛ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة؛ ويحملون الفكر المتطرف”. وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه “عند تفتيش منزل الحدثين، عُثر على أسلحة وذخائر، وشعارات، وأجهزة تصوير”. وأكدت الوزارة، أنها “تبذل جهودا حثيثة، للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين، ومواجهتهم بكل حزم”.

المصدر: سبوتنيك