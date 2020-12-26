إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية والشرطة تستبعد فرضية الإرهاب

أُصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح السبت. وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية نقلا عن مصادر “أصيب 4 أشخاص في حي كروزبرغ بجروح جراء إطلاق نار حوالي الساعة 4 صباحا [بالتوقيت المحلي] بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني”. وأضافت “بيلد” نقلا عن متحدث باسم الشرطة الألمانية “إن الوضع في الوقت الحالي غير واضح، وحسب المعلومات الأولية فليس هناك دليل على وجود دافع سياسي وراء الحادث”.

وكانت خدمة الإطفاء ببرلين قد أعلنت بوقت سابق على حسابها بموقع “تويتر” اليوم “في عملية مشتركة مع شرطة برلين في منطقة كروزبرغ، قام عمال الإنقاذ، بمن فيهم 3 أطباء طوارئ وطبيب طوارئ كبير، برعاية 3 مصابين بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي مزيد من العلاج”.

ورغم استبعاد الشرطة الألمانية فرضية الإرهاب، إلا أن السلطات الأمنية تظل في حالة تأهب خشية وقوع أي هجوم، لا سيما بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها عدة بلدان أوروبية على مدى السنوات الماضية، كان آخرها في فرنسا بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: سبوتنيك