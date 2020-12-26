أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، في إشارة الى العقبات التي تضعها امريكا في طريق حصول ايران على لقاح كورونا، أن بلاده تعمل “على تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة العمل على جعل الحظر الأمريكي عديم الجدوى”. ولفت روحاني السبت، خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا، الى أن “امريكا لم تضع عقبات أمام حصول ايران على لقاح كورونا فحسب، بل سعت إلى عرقلة حصولنا على المواد الغذائية وشراء أي سلع من الخارج”، مؤكداً أن “سلوك امريكا هذا يجسد خبثها”.

كما أوضح الرئيس الايراني أن “امريكا اخافت منظمة الصحة العالمية وأكدت على ضرورة موافقة اوفك (مكتب رقابة الاصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية) على شراء ايران لقاح كورونا، إلا أنه وبعد موافقته أعلنت امريكا أنه يجب ايداع المبلغ في بنك امريكي”. وخاطب روحاني الأمريكيين قائلاً “كيف يمكن الوثوق بكم فيما أنكم تشتهرون بالسرقة وتتربصون فرصة لتجدوا مبلغا يعود الينا كي تسلبونه؟ كيف يمكن الوثوق بكم؟”.

وحول نتيجة فرض القيود المتعلقة بمنع تفشي كورونا في البلاد، اعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه البالغ لأنه “لا توجد أي مدينة حمراء في البلاد، إذ أنه تمّ تسجيل انخفاض في عدد المدن البرتقالية وجميع المدن اصبحت صفراء”، مقدماً شكره للشعب الايراني لالتزامهم بالبروتوكولات الصحية.

وفي السياق، لفت روحاني إلى أنه “عند مقارنة ايران مع الدول المتقدمة فيما يتعلق بالسيطرة على فيروس كورونا، نجد أننا لسنا متأخرين في هذا المجال”، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية. وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار رئيس الجمهورية الايرانية الى انتشار الفيروس المتغير في بعض الدول الاوروبية خاصة في بريطانيا، داعياً الى “اتخاذ مزيد من الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة فيما يتعلق بالمسافرين منعاً لانتشار هذا الفيروس في البلاد”.

واضاف أن “الشركات المعرفية في ايران ومنذ الايام الاولى من انتشار الفيروس، بدأت جهودها بهدف انتاج لقاح مضاد لكورونا وبالتزامن مع هذه المساعي كنا نتابع شراء اللقاح”، مؤكدا ان “الدعايات التي تبثها وسائل الاعلام المناوئة غير صحيحة وتفتقر الى المصداقية”.

المصدر: ارنا