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December 25 2020 - 23:40

إصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 46 mins 25 December، 2020
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

اصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة في لبنان الجمعة عن نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخي 22/12/2020 و23/12/2020، حيث تبين وجود 26 إصابة جديدة بوباء كورونا.

وجاءت نتائج 22/12/2020 كالتالي:

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية).
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
– رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 23/12/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية).
– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الجزائر: شركة AH رقم 4916 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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