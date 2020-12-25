الإغلاق الثالث لمواجهة كورونا يكلف العدو أكثر من 600 مليون يورو

كشف تقرير بحثي صدر عن ما يُسمى “بنك إسرائيل” المركزي الجمعة أن تكلفة الإغلاق الثالث جراء وباء كورونا تقدر بنحو 2.5 مليار شاقل (أكثر من 637 مليون يورو) أسبوعيا، مقارنة بتكلفة الإغلاق الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، في حين أن تكلفة الإغلاق الأول في أبريل/ نيسان المنصرم بلغت 5.4 مليار شاقل أسبوعيا.

وعزا البنك المركزي في بيان له أن “سبب انخفاض التكلفة المقدرة للإغلاق الثالث للتغيير في القيود وتحسين قدرة الشركات على العمل عن بُعد”. وتوقع البيت المركزي في كيان العدو استمرار حوالي 90 في المئة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل خلال الإغلاق الثالث، مقارنة بحوالي 88 في المئة من خلال الإغلاق الثاني في تشرين الأول/أكتوبر و80 في المئة خلال الإغلاق الأول في نيسان/أبريل.

وقررت حكومة الاحتلال الخميس الماضي فرض إغلاقا تاما لمدة أسبوعين قابلة للتجديد إذا لم تحقق هدف خفض معدل الإصابات إلى أقل من ألف إصابة. وانتقد العديد من أصحاب الأعمال والشركات قرار الحكومة، وحذروا من أنهم قد لا ينجون من إغلاق قسري ثالث يتسبب في خسائر فادحة.

وفي السياق قالت شركة الاستشارات “كوفاسيبداي” أمس الخميس في بيان لها إن “الإغلاق الثالث سيؤدي إلى إغلاق 7500 شركة ،تنضاف إلى 75000 شركة مغلقة فعليا خلال العام الجاري”.

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة عن تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 393036 منها 33808 إصابة نشطة، ويرقد في المستشفيات 926 مريضا بسبب إصابتهم بالفيروس، منهم 506 حالة حرجة، إضافة الى 128 حالة تحت أجهزة التنفس. وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات 3171.

المصدر: سبوتنيك