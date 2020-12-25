اجتماع لخلية الأزمة في الهرمل شرح آلية الحد من الوفيات عبر إنشاء لجنتي ضبط العدوى والعناية المنزلية

عقدت خلية أزمة كورونا في الهرمل اجتماعا في المكتبة العامة بالمدينة حضره رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رؤساء بلديات القضاء، مندوبون عن الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني التابع لها والصليب الأحمر، والمعنيون في لجنة التتبع والترصد.

وأفاد بيان لخلية الأزمة أن “الاجتماع خصص لشرح آلية للحد من الوفيات عبر إنشاء لجنتي ضبط العدوى والعناية المنزلية لمتابعة ومعالجة المرضى الذين يعانون انخفاضا في نسبة الاوكسجين في الدم، حيث ستقوم لجنة العناية المنزلية المؤلفة من طبيب وممرضين بزيارة المريض في المنزل ضمن إجراءات الوقاية اللازمة، وسيتخذ الفريق القرار المناسب، فإما العلاج في المنزل وإما نقل المريض إلى المستشفى او العزل”.

وأشار إلى أن “خلية الأزمة نظمت ورشة للمتطوعين في اللجنتين في قاعة المكتبة العامة بالهرمل لإطلاعهم على آلية العمل الجديدة. ونفذت الفرق المتطوعة مناورة حية على كيفية التعامل مع المصابين بفيروس كورونا خلال الزيارات المنزلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام